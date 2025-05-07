Нового Папу Римського не обрали з першого разу: що буде відбуватися далі

Під час конклаву 7 травня кардинали не змогли обрати Папу Римського з першого разу, тож з Сикстинської капели пішов чорний дим. Це означає, що голосування за понтифіка продовжиться і в наступні дні.

Чи критично, що Папу Римського не обрали з першого разу, як конклав ітиме далі, та скільки раундів голосування може бути всього – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як відбуватиметься голосування за Папу далі

Після невдалого першого голосування у наступні дні кардинали голосують щоденно по чотири рази: двічі вранці та двічі ввечері.

Якщо протягом трьох днів нового Папу не оберуть, процес голосування переривається на день для молитви, неформальних обговорень і короткого духовного слова від старшого кардинала-диякона. Після цієї павзи голосування відновлюється.

Щоразу після семи наступних турів знову оголошується одноденна перерва з духовними настановами – спершу від старшого кардинала-священика, а за потреби – від старшого кардинала-єпископа.

Якщо після 21 туру голосування Папу так і не буде обрано, проголошується фінальна павза для молитви, роздумів і діалогу. Далі вибір здійснюється лише між двома кандидатами, які набрали найбільше голосів у попередньому турі. Самі ж кандидати участі в цьому голосуванні не беруть.

Варто зазначити, що Папа Франциск був обраний у 2013 році під вечір другого дня конклаву. Для його обрання знадобилося п'ять турів голосувань.

До слова, сам конклав може затягнутися навіть на кілька тижнів. Про те, що нового понтифіка було обрано символізує білий дим, який буде йти з димаря Сикстинської капели. На площі Святого Петра також громадяни мають почути "Маємо Папу".