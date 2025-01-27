Голова МЗС Польщі Сікорський з іронією відреагував на перші екзитполи в Білорусі

У Білорусі публікують перші результати екзитполів на виборах президента, а тим часом міжнародні політики вже публікують свої думки про цю подію. З іронією на результати виборів відреагував очільник МЗС Польщі.

Про це 24 Канал пише з посиланням на пост Радослава Сікорського в соцмережі Х.

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Понад 80% виборців проголосували за Лукашенка

Цікаво, що серед п'яти кандидатів на посаду президента Білорусі Олександр Лукашенко здобув 87,6% голосів. Це не стало несподіванкою.

Хоча раніше Олександр Лукашенко говорив, що не йшов би на вибори, але він змушений це робити "через відсутність альтернативи".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пригадав політв'язнів, коли опублікував свою реакцію на "несподівані" екзитполи на виборах у Білорусі.

Тільки 87,6% білорусів люблять свого бацьку?! Решта поміститься в тюрмах?

– написав польський міністр.

Ні Європейський Союз, ні Україна не визнають вибори в Білорусі легітимними. 26 січня білоруси обирали свого президента, але на виборчих дільницях не дотримувалися правил: були відсутні міжнародні спостерігачі та навіть не передбачили завіси в кабінках для голосування.

Самопроголошений президент Лукашенко знову є став основним претендентом, кожен з його чотирьох конкурентів набрав приблизно по 2%. Проти всіх на цьогорічних виборах проголосувало 5,1% виборців.