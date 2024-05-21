В Ірані оголосили дату наступних президентських виборів після смерті Раїсі
Джерело:IRNA
Після загибелі в авіакатастрофі президента Ірану Ібрагіма Раїсі країна проведе позачергові вибори. Про дату виборів домовилися представники чотирьох гілок іранської влади у понеділок, 20 травня.
Після спільного обговорення представники іранської влади вирішили провести вибори у країні 28 червня 2024 року.
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Невдовзі розпочнеться реєстрація кандидатів на пост президента Ірану
Реєстрація кандидатів на пост президента Ірану розпочнеться 30 травня та триватиме до 3 червня. Період передвиборчої кампанії запланований з 12 по 27 червня.
За Конституцією Ірану передбачається формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів. У цей період, за наказом верховного лідера Ірану, країною керуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. За ці 50 днів він має провести підготовку до виборів.
Політологи кажуть, що з приходом майбутніх виборів у іранців може з'явитися можливість змінити ситуацію у країні. Адже значна частина місцевого населення не підтримувала диктатора Раїсі, а після звістки про його загибель дехто святкував це феєрверками.
Тим часом в Ірані проходить церемонія похорону президента Раїсі
- У вівторок, 21 травня, в Ірані розпочалася церемонія прощання з президентом Ібрагімом Раїсі. Вона триватиме кілька днів. Загалом заплановано низку церемонії прощання із Раїсі та іншими загиблими чиновниками у декількох містах країни.
- Попрощатися з президентом прийшли тисячі іранців. У країні оголошено 5-денну жалобу, з офіційним вихідним у середу, 22 травня.
- Нагадаємо, що президент Ірану Раїсі загинув у районі азербайджанського міста Джульфа у неділю, 19 травня. Окрім нього, у авіакатастрофі загинули 9 осіб, зокрема, очільник МЗС країни, співробітник охорони та екіпаж гелікоптера. Попередньо, причиною падіння президентського вертольота стала погана погода.
- Пізніше журналісти повідомили, що іранська делегація летіла з Азербайджану. Там Раїсі був присутній на урочистому відкриті дамби, яку обидві країни будували разом.
- Додамо, що російських офіційних осіб, зокрема, і самого Путіна, на церемонію прощання не запрошували. У Росії пояснили це "традиціями" Ірану.
- При цьому загибель іранського союзника Раїсі може бути сигналом для самого Путіна. Журналісти подейкують, що російський диктатор панікує й посилює охорону.