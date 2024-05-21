В Ірані оголосили дату наступних президентських виборів після смерті Раїсі

Після загибелі в авіакатастрофі президента Ірану Ібрагіма Раїсі країна проведе позачергові вибори. Про дату виборів домовилися представники чотирьох гілок іранської влади у понеділок, 20 травня.

Після спільного обговорення представники іранської влади вирішили провести вибори у країні 28 червня 2024 року.

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Невдовзі розпочнеться реєстрація кандидатів на пост президента Ірану

Реєстрація кандидатів на пост президента Ірану розпочнеться 30 травня та триватиме до 3 червня. Період передвиборчої кампанії запланований з 12 по 27 червня.

За Конституцією Ірану передбачається формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів. У цей період, за наказом верховного лідера Ірану, країною керуватиме перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. За ці 50 днів він має провести підготовку до виборів.

Політологи кажуть, що з приходом майбутніх виборів у іранців може з'явитися можливість змінити ситуацію у країні. Адже значна частина місцевого населення не підтримувала диктатора Раїсі, а після звістки про його загибель дехто святкував це феєрверками.

Тим часом в Ірані проходить церемонія похорону президента Раїсі