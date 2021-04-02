Обшуки в АРМА: правоохоронці вилучили низку важливих документів

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів 1 квітня провели обшуки. Правоохоронці прийшли в офіс АРМА та до помешкань деяких співробітників. Під час цього вилучили низку оригіналів договорів.

Обшуки проводили в рамках кримінальної справи, яка стосується повернення людині грошей на підставі рішення суду – близько 400 тисяч доларів. Слідство стверджує, що рішення підробили.

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