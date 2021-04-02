Обшуки в АРМА: правоохоронці вилучили низку важливих документів

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів 1 квітня провели обшуки. Правоохоронці прийшли в офіс АРМА та до помешкань деяких співробітників. Під час цього вилучили низку оригіналів договорів.
Джерело:АРМА
Обшуки проводили в рамках кримінальної справи, яка стосується повернення людині грошей на підставі рішення суду – близько 400 тисяч доларів. Слідство стверджує, що рішення підробили.
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Позиція АРМА
- В агентстві переконують, що детально пояснювали порядок та підстави своїх дій у справі, а також висловлювали зацікавленість у неупередженому розслідуванні.
- Кажуть, що під час проведення слідчих дій працівники АРМА співпрацювали з правоохоронцями.
Які документи вилучили
Під час обшуків у приміщенні центрального апарату АРМА правоохоронці вилучили низку документів. Зокрема, оригінали договорів управління стратегічними активами. В АРМА зауважили, що їх відсутність унеможливлює виконання завдань агентства.
Ці документи не мають жодного відношення до кримінальної справи, в межах якої проводилися зазначені слідчі дії, мета їх вилучення невідома та незрозуміла. Національне агентство наголошує на тому, що не ухвалювало незаконних рішень стосовно повернення фізичній особі арештованих коштів, а діяло виключно у рамках наявних повноважень,
– мовиться у повідомленні АРМА.
Зауважимо, адвокат Масі Найєм заявляв, що обшуки проводять ДБР та СБУ в голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля.