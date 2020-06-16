Під виглядом договору з англійською фірмою державний "Електромаш" збитково постачав запчастини на Брянський машинобудівний завод.

В приміщеннях "Електроважмашу" проводять обшуки, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

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Незаконні угоди і мільйонні збитки

Під час досудового розслідування встановили, що в 2019-2020 роках посадовці уклали низку завідомо збиткових угод. Завод торгував з агресором в обхід санкціям.

Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП "Завод "Електроважмаш" до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації,

– мовиться у повідомленні.

За попередньо встановленими даними, лише через дві поставки тягових агрегатів державне підприємство зазнало збитків на суму понад мільйон гривень.



Обшуки на "Еелектроважмаші" / Фото пресслужби Харківської прокуратури

Продукцію державного підприємства, яке і так перебуває у вкрай важкому фінансовому становищі, реалізовувалася за ціною, значно нижчою від фактичної собівартості. Усі розрахунки проводилися в російських рублях.

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На заводі тривають обшуки

Низку поставок ще не здійснили, бо не завершився виробничий цикл. При цьому документи вже підписані. Правоохоронці наразі вилучають докази реалізації за такою ж схемою інших видів продукції. Встановлюють осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення.