Відповідну інформацію повідомив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко.

Дивіться також Риболовля та неформальне спілкування: Кличко показав нові формати реабілітації ветеранів у Києві

У Києві готуються обшуки

Олександр Черненко заявив, що, за його інформацією, найближчим часом можливі масштабні перевірки та обшуки на комунальних підприємствах, у міських службах, структурах КМДА, а також серед представників найближчого оточення мера, його команди, волонтерів і людей, пов’язаних із міською владою. Він також припустив, що правоохоронні органи можуть посилити увагу до волонтерських організацій і благодійних фондів, які співпрацювали з містом та допомагали столиці й ЗСУ під час війни.

Зокрема, за його словами, під пильною увагою правоохоронців може опинитися БФ "Серце України" та його засновник Богдан Баласинович. Йдеться про історію з 32 автобусами, які фонд отримав від Німеччини як гуманітарну допомогу, доставив в Україну та безоплатно передав Києву.

Ці автобуси стоять на балансі комунального підприємства та щодня перевозять працівників служб, які забезпечують життєдіяльність столиці і розбір завалів після російських атак. Тобто спершу волонтери знаходять допомогу для міста, організовують логістику, привозять транспорт, передають його громаді. А потім хтось намагається перетворити це на кримінальну історію,

– обурюється екснардеп.

Черненко вважає, що йдеться вже не лише про політичне протистояння з мером Києва, а про дії, які можуть вплинути на роботу міста, надходження міжнародної допомоги та підтримку ЗСУ.

На його думку, на тлі власних корупційних скандалів центральна влада може намагатися змістити суспільну увагу на Київ. За словами екснардепа, в умовах війни такі кроки здатні мати серйозні наслідки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що з 2019 року щодо представників столичної влади було відкрито близько 1600 кримінальних проваджень. За його словами, лише вісім із них були передані до суду, а обвинувальні вироки винесено лише у двох справах.