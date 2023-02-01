Обшуки у Коломойського: СБУ викрила масштабні схеми привласнення грошей в "Укрнафті"

СБУ провела обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. Правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

В СБУ уточнили, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

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Що розповіли в СБУ про обшуки у Коломойського

Служба безпеки України повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом,

– мовиться у повідомленні.

ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" – нафтопереробною.

Проте там повідомили, що наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це:

виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,

ухилення ними від сплати податків,

створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. Про статки Коломойського в СБУ не розповідали й по цій справі обшуки провели не лише у нього.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України,

– повідомили в СБУ.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Обшуки у Коломойського: фото СБУ

Це вже не перші обшуки в Коломойського