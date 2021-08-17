Обшуки в Криму: трьох з п'яти затриманих кримських татар арештували на 2 місяці

Російські спецслужби 17 серпня провели обшуки в будинках кримських татар та затримали 5 людей. З них 3 підконтрольні окупантам суди вже обрали запобіжні заходи.

Затриманих арештували на 2 місяці. До жовтня вони перебуватимуть в слідчому ізоляторі Сімферополя.

До теми Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

Окупанти заарештували затриманих кримських татар

5 кримських татар, яких затримали окупанти, звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахтір". У 2003 році Росія визнала її терористичною. Після окупації Криму, російські спецслужби проводять так зване "розслідування" щодо діяльності на півострові.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що 17 серпня обшуки в тимчасово окупованому Криму завершилися незаконними арештами. За ґратами опинились:

Раіф Февзієв – перебуватиме в СІЗО до 12 жовтня;

Джеббар Бекіров – перебуватиме в СІЗО до 11 жовтня;

Рустем Таїров – перебуватиме в СІЗО до 11 жовтня.

Февзієва та Бекірова окупанти звинувачують в "організації діяльності "Хізб ут-Тахрір". Таїрову інкримінують участь в організації.

Ще двом затриманим кримським татарам – Рустему Мурасову й Зауру Абдуллаєву – запобіжні заходи обиратимуть 18 серпня.

Обшуки в будинках кримських татар: що відомо

Окупанти 17 серпня, близько 4 ранку, увірвалися до будинків кримськотатарських активістів. Вони провели обшуки в помешканнях, внаслідок чого затримали 5 людей.

Затримані від початку окупації півострова відвідували усі судові засідання у справах кримських політв'язнів та підтримували їхні сім'ї. Також активісти організовували іфтари та масові заходи у своїх місцевостях.

Рустема Мусарова, Заура Абдулаєва, Рустема Таїрова та Джаббара Берікова відвезли в севастопольське управління ФСБ. Раїфа Февізєва доставили в сімферопольське управління окупаційного ФСБ.

Президент Володимир Зеленський назвав дії окупантів неприпустимими. За його словами, світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.

Текст публікації омбудсменки Людмили Денісової

Сьогоднішні обшуки у тимчасово окупованому Криму завершилися незаконними арештами. Підконтрольні РФ так звані "суди" обрали трьом з п'яти затриманим кримським татарам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Раіф Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополя до 12 жовтня, а Джеббар Бекіров – до 11 жовтня. Їм інкриміновано "організацію діяльності "Хізб ут-Тахрір". Рустем Таїров, за "звинуваченням у участі в організації "Хізб ут-Тахрір", перебуватиме в СІЗО до 11 жовтня. Рустему Мурасову та Зауру Абдуллаєву обиратимуть запобіжні заходи завтра.

Обшуки співробітниками ФСБ, ОМОНу та центру протидії екстремізму РФ у помешканнях кримських татар були проведені без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою, рідною для затриманих, що є порушенням 6 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Наголошую, що переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно вмотивованими та вимагаю негайно звільнити наших співгромадян. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора для припинення цинічних переслідувань за політичними та релігійними мотивами корінного народу України – кримських татар.