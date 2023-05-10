БЕБ проводить обшуки на Львівській митниці

10 травня 2023, 15:29
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Бюро економічної безпеки проводить обшуки у головному офісі Львівської митниці у Львові та на митному посту "Шегині".

У коментарі 24 Каналу у Львівському теруправлінні Бюро економічної безпеки підтвердили факт обшуків на Львівській митниці, але не стали розголошувати деталей.

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Зауважимо, що 10 травня інформація про обшуки головному офісі Львівської митниці з'явились в одному з телеграм-кагалів, який відстежує роботу митниці.

Наразі відомо, що обшуки тривають також і на митному посту "Шегині".

Що цьому передувало 

  • 10 лютого правоохоронці з ДБР проводили обшуки у керівництва Львівської митниці у рамках кримінального проведення щодо зловживання владою або посадовим становищем посадовцями Держмитслужби.
  • Тоді обшуки проводили у в.о. начальника Львівської митниці Олега Шахрая, та його заступників: Ігоря Вісьтака, Євгена Сафонова, Юрія Приходька.
  • У березні цього року новим очільником Львівської митниці після Олега Шахрая став Андрій Кузнік.

Автор: Анастасія Лукашевська