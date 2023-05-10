БЕБ проводить обшуки на Львівській митниці
10 травня 2023, 15:29Читать новость на русском
Бюро економічної безпеки проводить обшуки у головному офісі Львівської митниці у Львові та на митному посту "Шегині".
У коментарі 24 Каналу у Львівському теруправлінні Бюро економічної безпеки підтвердили факт обшуків на Львівській митниці, але не стали розголошувати деталей.
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Зауважимо, що 10 травня інформація про обшуки головному офісі Львівської митниці з'явились в одному з телеграм-кагалів, який відстежує роботу митниці.
Наразі відомо, що обшуки тривають також і на митному посту "Шегині".
Що цьому передувало
- 10 лютого правоохоронці з ДБР проводили обшуки у керівництва Львівської митниці у рамках кримінального проведення щодо зловживання владою або посадовим становищем посадовцями Держмитслужби.
- Тоді обшуки проводили у в.о. начальника Львівської митниці Олега Шахрая, та його заступників: Ігоря Вісьтака, Євгена Сафонова, Юрія Приходька.
- У березні цього року новим очільником Львівської митниці після Олега Шахрая став Андрій Кузнік.