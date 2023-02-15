Мені соромно, – Федоров відреагував на обшуки в MacPaw і анонсував важливий закон

Михайло Федоров прокоментував обшуки у власника однієї з найбільших IT-компаній України. Міністр цифрової трансформації сказав, що йому соромно.

Федоров заявив, що компанія MacPaw створила декілька успішних продуктів для девайсів Apple, якими користуються понад 30 мільйони людей по всьому світу. Нардеп Давид Арахамія сказав, що направив звернення до голови Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Що сказав Федоров про обшуки в MacPaw

Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топпродуктової компанії України,

– заявив Михайло Федоров.

Він підтвердив, що, звісно ж, винуватість повинен встановити суд. Проте, за його словами, не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі.

"Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи. Подібні підходи вбивають будь-який інвестиційний клімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни", – пояснив глава Мінцифри.

Михайло Федоров також заявив, що:

вони розібралися в процедурних деталях цієї справи;

впевнений, що правоохоронці ухвалять всі необхідні управлінські рішення.

Разом з Дія.City ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній (від 15 лютого – 24 Канал) кейс довів – закон потрібен терміново. Щоб "деяки" не наступали на одні й ті самі граблі,

– заявив Михайло Федоров.

Що кажуть "Слуги народу"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що вони у фракції обурені обшуками в одній із топових ІТ-компаній країни й у її власника, який витратив багато власних коштів на допомогу ЗСУ.

Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Тим більше зараз, коли для нас важливе кожне збережене робоче місце, кожна гривня податків,

– заявив народний депутат.

Він також підтвердив, що цей інцидент не можна залишати без реакції. Саме тому:

Арахамія направив звернення до голови Комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності;

це звернення з проханням розглянути цей випадок на засіданні Комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії.

І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися,

– заявив Арахамія.

Що відомо про обшуки в MacPaw