Майно арештовано: в Іспанії ДБР і місцева поліція провели обшуки на віллі одеського військкома

Державне бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси. Проти чоловіка порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення.

Про обшуки в Іспанії в експосадовця Державне бюро розслідувань повідомило сьогодні, 14 грудня. Прізвище військкома відомство не зазначає. Можна припустити, що мовиться про Євгена Борисова, який раніше обіймав цю посаду.

Дивіться також Пошук ухилянтів на "Косино": затриманих відпустили, а дії ТЦК перевіряють

Обшуки вілли в Іспанії колишнього військкома

Цьогоріч, 13 грудня, на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, Національною Поліцією Королівства Іспанія, за участю працівників Головного слідчого управління ДБР, провели обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні.

У ході обшуків вилучили документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

ДБР обшукало іспанські володіння колишнього військкома: дивіться відео

ДБР висловило подяку працівникам Національної поліції та Генеральної прокуратури Королівства Іспанія за оперативне виконання завдань у межах міжнародного співробітництва та співпрацю у сфері боротьби з корупцією та іншими злочинами.

Розслідування проти одеського військкома

ДБР затримало одеського посадовця ще у липні 2023 року. Згодом суд помістив військкома під варту. Того ж місяця чоловіка звільнили з військової служби.

У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що чоловік придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

У відомстві зазначають, що у грудні 2022 року чоловік організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів.

Також, у володіння експосадовця входить придбане разом зі своєю дружиною у лютому 2023 року офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро загальною площею 223,9 квадратних метрів.

Підозри щодо ексчиновника

ДБР нагадало, що колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи;

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;

в організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

у перевищенні службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам за грошову винагороду;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до матеріалів розслідування ДБР, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Що раніше арештували у військкома

Державне бюро розслідувань зазначило список арештованого майна чоловіка. В цей список входять:

земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 квадратних метрів;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектарів;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6 1999 року випуску та інше.

Наразі тривають інші слідчі дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.

Що відомо про Євгена Борисова: останні новини