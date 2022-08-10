Після обшуків у Трампа: конгресмен-республіканець заявив, що ФБР вилучило його мобільний телефон

У США продовжується розслідування щодо Дональда Трампа та його можливих спроб заблокувати сертифікацію результатів виборів 2020 року. Цього разу ФБР навідалось до конгресмена-республіканця Скотта Перрі.

За словами особи, знайомої з цим питанням, перевіряються дії Міністерства юстиції. Зокрема колишнього високопоставленого працівника Міністерства Джеффрі Кларка та інших осіб.

Важливо ФБР прийшло з обшуками в резиденцію Трампа

Перрі тісно пов'язаний з Кларком

Республіканець Скотт Перрі 9 серпня заявив, що ФБР вилучило його мобільний телефон.

"Сьогодні вранці, коли я подорожував з моєю родиною, до мене прийшли 3 агенти ФБР і забрали мій мобільний телефон", – зазначив він.

Перрі тісно пов'язаний з Кларком, який потрапив під пильну увагу федеральних слідчих за його участь у спробах скасувати вибори 2020 року. На початку літа правоохоронці обшукали будинок Кларка. А також колишнього адвоката Трампа Джона Істмена.

Істмен, Кларк і Перрі не були звинувачені в жодних злочинах

Особа, знайома з розслідуванням, повідомила, що телефон Перрі був сфотографований і повернутий власнику. За його словами, в ордері на обшук було вказано, що федеральні органи влади повинні звернутись до федерального суду для отримання ордеру на доступ до вмісту.

Істмен, Кларк і Перрі не були звинувачені в жодних злочинах. Тому незрозуміло, чому перевіряються саме ці особи. Адже розслідується лише правопорушення працівників Міністерства юстиції. А таким був лише Кларк.

Але кілька джерел, знайомих з розслідуванням, повідомляють, що інші прокурори, які працюють у Міністерстві юстиції округу Колумбія, займаються кримінальними розслідуваннями, пов'язаними з Істменом і Кларком.

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