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ДФС назвала причину обшуків в офісі оператора "Київстар"

22:47, 4 січня 1346 Читать новость на русском
Обшуки у
Обшуки у "Київстарі" / rbc.ua

ДФС обшукала головний офіс "Київстару" і вилучила документи в рамках розслідування провадження про несплату 2,4 мільярда гривень податків.

4 січня у компанії "Київстар" відбулися обшуки. Дії відбувалися згідно з постановою Шевченківського районного суду Києва.

Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України у Facebook, співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під час обшуків вилучили з офісу "Київстару" документи в рамках розслідування кримінального провадження про несплату 2,4 мільярда гривень податків.

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"4 січня 2018 року за фактичним місцем розташування офісних приміщень ПрАТ "Київстар" з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні, проведено обшук на виконання ухвали слідчого судді від 3 січня 2018 року, постановленої за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником – прокурором ГПУ", – йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначили, що працівники податкової міліції діяли відповідно до норм чинного законодавства та норм Кримінального процесуального кодексу України.

Також під час обшуків проводився відеозапис. Досудове розслідування триває.

До слова, мобільний оператор "Київстар" змушений буде заплатити штраф у розмірі понад 21 мільйон гривень оскільки він поширював інформацію про тарифи, яка вводить абонента в оману.

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Києва ГПУ Державна фіскальна служба Податки
Джерело: 24 Канал
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