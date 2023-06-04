Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно: РДК показали відео операції
Джерело:Російський добровольчий корпус
Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус зайшли у передмістя Шебекіно. Штурмові групи просуваються все далі.
Вдень 4 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці зайшли у передмістя Шебекіно.
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Російські добровольці просуваються все далі
Наразі відомо, що бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" просуваються у передмісті Шебекіно. У підтвердження своїх слів вони навіть опублікували відео з дрона.
Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходить із боями до передмістя Щебекіно,
– мовиться у повідомленні.
Бійці РДК та ЛСР зайшли у передмістя Шебекіно: дивіться відео
Легіон "Свобода Росії" теж опублікували пост, у якому підтвердили, що вони у передмісті Шебекіно.
Російські OSINT-журналісти проаналізували це відео, воно справді зняте у передмісті Шебекіно. А саме на краю села Нова Таволжанка. Зауважимо, що з цього моменту російські добровольці могли просунутись далі. Оскільки навряд вони ризикували б своїм життям, показуючи свою реальну геолокацію.
Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков ще, вочевидь, нічого не підозрює. Ну або ж удає, що нічого не відбувається. Тому що на його каналі поки що лише черговий агітаційний допис про те, який він молодець, що завітав до поранених жителів в місцеву лікарню Бєлгорода.
Іронічно, що поранила їх власне російська армія, яка нерозбірливо обстрілювала Шебекінський район з артилерії, намагаючись витіснити звідти РДК та ЛСР.
Що відбувається на Бєлгородщині
- Раніше російські добровольці повідомили, що у районі Нової Таволжанки тривають активні бої.
- Російська армія, щоб витіснити противника, накриває свої населені пункти важкою артилерією і це відбувається на очах у всього світу. Все дійшло до абсурду – днями російські військові обстріляли цивільну автівку "Рено", прийнявши її за транспорт добровольців. У ній їхали 2 жінки. Коли правда випливла, російська пропаганда традиційно почала звинувачувати Україну.
- Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" просять росіян перебувати в укриттях та навіть пропонують їм евакуюватися вглиб України. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно. Водночас він не сказав, куди евакуюватимуть громадян країни-агресорки. Але відомо, що заявок на евакуацію назбиралося вже багато.