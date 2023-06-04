Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно: РДК показали відео операції

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус зайшли у передмістя Шебекіно. Штурмові групи просуваються все далі.

Вдень 4 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці зайшли у передмістя Шебекіно.

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Російські добровольці просуваються все далі

Наразі відомо, що бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" просуваються у передмісті Шебекіно. У підтвердження своїх слів вони навіть опублікували відео з дрона.

Знову на рідній землі! Передова штурмова група РДК та ЛСР заходить із боями до передмістя Щебекіно,

– мовиться у повідомленні.

Бійці РДК та ЛСР зайшли у передмістя Шебекіно: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" теж опублікували пост, у якому підтвердили, що вони у передмісті Шебекіно.

Російські OSINT-журналісти проаналізували це відео, воно справді зняте у передмісті Шебекіно. А саме на краю села Нова Таволжанка. Зауважимо, що з цього моменту російські добровольці могли просунутись далі. Оскільки навряд вони ризикували б своїм життям, показуючи свою реальну геолокацію.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков ще, вочевидь, нічого не підозрює. Ну або ж удає, що нічого не відбувається. Тому що на його каналі поки що лише черговий агітаційний допис про те, який він молодець, що завітав до поранених жителів в місцеву лікарню Бєлгорода.

Іронічно, що поранила їх власне російська армія, яка нерозбірливо обстрілювала Шебекінський район з артилерії, намагаючись витіснити звідти РДК та ЛСР.

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