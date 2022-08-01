Загроза ударів – висока: у Чорному морі окупанти розмістили 18 бойових кораблів і катерів

Загроза ракетних ударів по Україні залишається. Ворог досі тримає у бойовій готовності кораблі у Чорному морі.

Станом на ранок 1 серпня у Чорному морі, неподалік окупованого Криму, маневрують аж 18 російських кораблів та катерів.

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Росіяни притримують у морі 44 ракети "Калібр"

Так, зараз корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська.

При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен перебувають в готовності до завдання ракетних ударів. Сумарно вони споряджені 44 ракетами типу "Калібр". Окрім цього, в акваторіях чергують ще 5 десантних кораблів.

Загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються, на жаль актуальними. Дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте укриттями чи хоча б правилом двох стін, за доцільністю. Враховуючи характер снарядів, які використовує ворог, візьміть за правило самі і навчайте дітей не чіпати сторонні, підозрілі, небезпечні предмети, дистанціюватися від них та викликати відповідні служби,

– сказали в ОК "Південь".

Окупанти залучають авіацію для розвідки у морі

Нині у Генштабі повідомили, що росіяни активно залучають авіацію для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Зауважимо, що сьогодні, 1 серпня, з українського порту вирушить перше вантажне судно з зерном.

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