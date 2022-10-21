Окупанти самі себе видають, – Гуменюк розбила версію росіян про обстріл Антонівського мосту
Окупанти розганяють повідомлення, нібито від удару ЗСУ по переправі Антонівського мосту загинули мирні жителі. Однак росіяни знову брешуть, оскільки під час комендантської години там не могло бути цивільних.
Пропагандисти самі ж себе і видають, плутаючи свої ж твердження. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.
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Окупанти перевдягаються в одяг цивільних
Гуменюк підтвердила, що ЗСУ тримають міст під вогневим контролем. Однак наголосила, що українські військові не б'ють по мирних населених пунктах і по місцевому населенню.
На мосту в цей час не могло бути цивільних – про це стверджують й самі окупанти. Тоді була комендантська година, а щодо порушників можуть вживати суворі заходи. Натомість відомо, що росіяни пересуваються містом та областю, використовуючи вкрадене майно та цивільний одяг.
Вони намагаються приховати свою належність до військових і зробити картинку, мовляв, дійсно відбувається обстріл цивільних...Вони навіть цінники забувають зрізати зі спортивних костюмів на собі,
– зазначила Гуменюк.
Версія окупантів
Росіяни у звичній манері розганяють повідомлення, нібито ЗСУ спеціально вдарили по колоні журналістів. Стверджують, що буцімто загинули двоє журналістів. Загалом розповідають про 4 загиблих та 13 поранених.
У телеграм-каналі Андрія Цаплієнка зазначили, що внаслідок удару по російській переправі у Херсоні ліквідували російського пропагандиста Олега Клокова, який допомагав окупантам запустити пропагандистський телеканал.
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