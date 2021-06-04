Обстріл автобуса під Волновахою: ватажок "Оплоту" отримав довічне

4 червня 2021 , 15:16
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Джерело:

Офіс генпрокурора

На Запоріжжі засудили бойовика, причетного до страшної трагедії під Волновахою, у якій загинули 12 пасажирів автобуса. Він як керівник обстрілу отримав довічне ув'язнення.

Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав громадянина України винним у терористичному акті. Окрім довічного, йому призначили конфіскацію майна.

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Дав наказ обстріляти блокпост з "Граду"

У квітні 2014 року чоловік вступив до складу терористичної організації окупантів – так званий підрозділ батальйону "Оплот".

13 січня 2015 року він віддав наказ обстріляти з "Граду" блокпост Збройних Сил України поблизу Волновахи. Саме тоді на ньому опинився автобус із мирними громадянами, які загинули.

Важливо. В Офісі генпрокурора не повідомляють імені засудженого. Однак дані причетних до цього терористичного акту неодноразово публікували у мережі. Так, у " Миротворці" є інформація, що артилерійським батальйоном 5 мотострілецької бригади "Оплот"  командував полковник з Росії Анатолій Синельников. Віддав наказ обстріляти блокпост Юрій Шпаков.

Обстріл автобуса під Волновахою: головне 

  • 13 січня 2015 року з артилерійської установки БМ21 "Град" під Волновахою розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка – Донецьк".
  • Тоді загинули 12 пасажирів та 19 були поранені.
  • Стріляли з окупованого Докучаєвська.
  • Ймовірно, мішенню бойовиків мав бути блокпост з українськими військовими, до якого так і не доїхав автобус.
  • Генеральна прокуратура України визнала подію терористичним актом.
Автор: Вероніка Климська