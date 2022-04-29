Обстріл багатоповерхівки у Києві: у мерії розповіли про стан постраждалих

Унаслідок обстрілу Києва, який російські військові здійснили 28-го квітня, постраждало десятеро людей. Четверо потерпілих – госпіталізовані.

Двоє людей отримали поранення

Про стан постраждалих в ефірі каналу "Рада" розповів перший заступник мера Києва Микола Поворозник, повідомляє 24 канал. Раніше стало відомо, що, на жаль, під завалами багатоповерхівки виявили загиблу, якою виявилася журналістка Віра Гирич.

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Поворозник розповів, що пошуки загиблої журналісти "Радіо Свобода" розпочали ще зранку.

"На жаль, під час розбору завалів було виявлено загиблу. Ми почали її шукати ще зранку, тому що вона була однією з наших колег. Ми пробували її знайти. На жаль, знайшли під завалами", – сказав заступник Віталія Кличка.

Загалом, за словами Поворозника, внаслідок обстрілу постраждало 10 людей.

Шестеро людей просто евакуювали. Ще четверо були госпіталізовані. Двоє з них – з пораненнями, ще двоє – з отруєнням чадним газом,

– повідомив він.

Росіяни обстріляли Київ: коротко

Російські військові ввечері 28-го квітня запустили 5 крилатих ракет по Києву. Дві ворожі ракети влучили у Шевченківський район, одна – у багатоповерхівку.

Під час обстрілу у Києві перебував прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Цинізму обстрілу додає той факт, що генсек ООН днем раніше зустрічався з президентом Росії.

Окрім Києва, окупанти завдали ракетного удару по Фастову, що неподалік столиці. Ворожі ракети пошкодили об'єкти інфраструктури, поранення отримали двоє людей.

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