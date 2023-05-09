У ЗСУ пояснили, чи вплинув на ситуацію у Бахмуті обстріл фосфорними бомбами

Країна-терористка плювати хотіла на закони ведення війни та заборону застосовувати ті чи інші боєприпаси. Не один місяць намагаючись захопити український Бахмут та винищити захисників міста-фортеці, вона завдає ударів по ньому фосфорними бомбами.

Однак навіть такі намагання виявилися даремними. Про це, зокрема, розповів в етері телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

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Удари фосфорними бомбами не принесли бажаного результату

За його словами, удари по Бахмуту фосфорними бомбами, звісно, ускладнювали оборону. Однак вони стратегічно не змінили положення ані російських військ, ані героїв України.

Натомість, на думку речника Східного угруповання військ, ці обстріли вкотре підкреслили неймовірну мужність, героїзм та стійкість захисників України. Адже попри удари фосфорними снарядами українські захисники продовжують утримувати позиції у місті, де точаться найзапекліші бої багато місяців поспіль.

Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші воїни вистояли. І це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворога. Наші позиції залишаються, ми стоїмо,

– підкреслив Сергій Череватий.

"Ворог протягом цієї війни порушив всі мислимі й немислимі правила війни, в тому числі й у застосуванні зброї – від мін протипіхотних до фосфорних боєприпасів", – зазначив речник.

Бахмут виглядає як "пекло на землі"

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що через цинічні обстріли фосфором Бахмут виглядає як "пекло на землі". Адже для обстрілів забороненими боєприпасами окупанти використовують не лише авіацію, а й РСЗВ "Град", які можуть щільно бити по маленькій ділянці.

Це не артилерія, яка кидає по одному снаряду. Це – "Град". За 20 секунд одна установка випускає 40 снарядів. Кожен із них створює осередок пожежі,

– сказав Олег Жданов.

Через це й виникає враження, що палає все місто. Він підкреслив, що до того ж від білого фосфору залишаються дуже тяжкі опіки.

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