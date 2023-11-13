Окупанти посилили використання балістики: в ОК "Південь" назвали мету

Російські війська почали активніше гатити по Україні балістичними ракетами. Це може свідчити про розгубленість і відчай ворога. Також загарбники, імовірно, розпочали полювання на критичну інфраструктуру.

Передусім цю активізацію росіян фіксують у Південних областях нашої країни. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося. Скоріше за все, це пов'язано з підтриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Погода зупиняє противника

Речниця зауважила, що погода наразі на нашому боці, адже штормова погода на Півдні суттєво впливає на роботу аеророзвідки, відповідно і артилерії.

"Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", – сказала вона.

Що цьому передувало