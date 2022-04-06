Обстріл черги за гуманітаркою у Вугледарі: четверо людей загинули, 4 поранені

Російські військові вранці 6-го квітня здійснили черговий цинічний обстріл цивільних на Донеччині. Унаслідок обстрілу четверо людей загинули.

Окупанти використали реактивну артилерію

Про це у телеграмі написав глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він повідомив, що окупанти обстріляли мирних мешканців Вугледара.

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Повідомляється, що люди прийшли отримати гуманітарну допомогу. Унаслідок обстрілу четверо людей загинуло і ще стільки ж отримали поранення.

Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Унаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених,

– йдеться у повідомленні Кириленка.

Раніше Кириленко інформував, що під час обстрілу місця роздачі гумдопомоги у Вугледарі окупанти використали реактивну артилерію.

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