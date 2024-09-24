Є кілька влучань, – ОВА про нічний обстріл Черкащини

Протягом ночі в Черкаській області силами ППО знищено 20 ворожих БпЛА. Зафіксовано кілька влучань по відкритій території в обласному центрі, без постраждалих.

Про це повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. У Смілі пошкоджено вікна будинків.

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Росіяни обстріляли Черкащину

З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили,

– говориться у повідомленні.

Обстріл Черкащини / Ігор Табурець

За словами Табурця, на щастя, обстріл обійшовся без потерпілих.

У чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані.

Наразі триває обстеження території.

Обстріл Черкащини / Ігор Табурець

Нагадаємо, що у ніч на 24 вересня Росія вкотре атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" і 4 ракети різних типів. Усього ворог використав 85 засобів повітряного нападу.

Під час атаки 24 вересня окупанти тероризували Полтавщину, де, на жаль, є серйозні руйнування. Як повідомив голова ОВА Філіп Пронін, уламки ворожих БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, минулося без постраждалих.