Я б їх душила, щоб їх рвало на шматки, – мама вбитої Софійки про тих, хто запустив ракети

Російські окупанти 19 серпня атакувала Чернігів. Ворог забрав життя 7 людей. Серед загиблих – маленька Софійка. Через два тижні дівчинка мала йти до першого класу.

Що розповіла мама вбитої дівчинки

Того дня жінка зустрілася з подругою. Їхні дітки гралися разом. У певний момент дівчатка вилізли на сцену. А далі сталося найстрашніше. Маленька Софійка просто впала, з неї почала текти кров.

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Жінка розповіла, що внаслідок удару її ногу причавило плитою. Тоді мама почала кликати на допомогу. Вона кричала, що їй треба до дитини. Софійку поклали на траву. Мама вирішила, що швидку чекати не будуть. Жінка попросила відвезти її донечку до лікарні. Тоді у Софійки були розплющені очі та ще теплі руки.

Дівчинку привезли у Чернігівську обласну дитячу лікарню. Медики до останнього боролися за життя дівчинки. Мама розповіла, що "я так розумію, що уламок пошкодив серце".

"Як я можу усвідомити? Вона в мене одна. Це був сенс мого життя. Я тільки ради неї жила. Вона мала йти в перший клас, ми з нею готувалися. Вона завжди любила подорожувати, я розумію, що в країні війна, але ж треба далі жити. Ми їздили в різні міста, відвідували подруг, знайомих, гостей", – розповіла жінка.

Цей день мав бути черговим мирним днем. Розмова з подругою, дитячі ігри, кава.

Саме тим людям, хто запустив ракету, я б їх душила, і щоб їх рвало просто на шматки. Я бажаю, щоб просто були всі ці нелюди, які прийшли на нашу землю, всі ці росіяни, всі, хто бажає нам зла, а також ті люди, які здають якусь інформацію – їх треба виганяти з нашої рідної землі, вони не мають бути тут взагалі,

– зізнається мама.

Деталі про російський удар

Росія атакувала Чернігів 19 серпня. За попередніми даними, ворог вдарив з балістики. Окупанти атакували місто у той час, коли люди на Спаса поверталися з храму з освяченими фруктами та медом. На жаль, загинули 7 людей. Окрім того, відомо про понад 150 постраждалих. Люди вшановують загиблих і несуть до місця трагедії квіти та іграшки.