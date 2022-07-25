Будинок культури в Чугуєві зруйнований повністю – люди там могли ховатися в укритті

росія вночі 25 липня годину обстрілювала Чугуїв. Ракетні удари повністю зруйнували місцевий Будинок культури, де могли ховатися люди.

Очільниця міста Галина Мінаєва розповіла, що прилетіло в сам центр міста. Там не було військових, але Будинок культури окупанти вирішили чомусь зруйнувати.

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Будинок повністю зруйнований, він не підлягає відновленню, але найстрашніше те, що пошукові роботи продовжуються. Будемо сподіватися, що люди живі. Хотілося б у це вірити,

– сказала вона.

За словами Мінаєвої, врятувалися жінка та троє чоловіків. Ще про трьох осіб нічого невідомо. Люди могли ховатися в укритті, яке було в Будинку культури. Очільниця міста припускає, що в будівлю влучили щонайменше дві ракети.

Наслідки російських обстрілів у Чугуєві / Фото Суспільного

росіяни зруйнували не тільки Будинок культури

Руйнувань зазнав і колишній Будинок офіцерів у Клугино-Башкирівці, поранених немає.

"Був сторож на місці, він живий. Зруйнована будівля. У школу цілились двічі, і колишній Будинок офіцерів біля школи. Виходить, там три ракетні удари і ще одна ракета лежить у житловому мікрорайоні", – сказала Мінаєва.

Окрім того, знищена й місцева школа, де нікого не було. Всього з моменту російського вторгнення у Чугуєві загинули 34 людини, близько 200 отримали поранення. Руйнувань зазнали приблизно 3 тисячі квартир та не менше 70 будинків у приватному секторі.

Ракетні обстріли ворога

росія продовжує тероризувати своїми ракетами мирні міста України та наших людей. Ворог влучає зазвичай у цивільні об'єкти інфраструктури або житлові будинки. Зокрема, 23 липня російські окупанти обстріляли житловий район Миколаєва. Влучили у житловий будинок. Є постраждалі, зокрема, 16-річна дитина.

У ніч того ж 23 липня від ворожих ракетних атак потерпала Дніпропетровщина. Окупанти здійснювали обстріли кілька разів. Били з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів зафіксували на прикордонних територіях Червоногригорівської громади. Обійшлось без жертв і руйнувань.

Саме тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, незалежно від того, в якому регіоні України ви перебуваєте. Адже росіяни можуть дістати в будь-яку точку. Доказом цього є те, що поза пунктами базування на Півдні окупанти утримують 3 носії високоточної зброї.

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