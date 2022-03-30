Обстріл Дніпра: Філатов обіцяє разом з СБУ ловити усіх, хто публікує фото та відео

Російські окупанти здійснили обстріл Дніпра. Ворожі снаряди влучили у нафтобазу.

Російські окупанти обстріляли Дніпро та влучили у нафтобазу. Деякі істяни не втрималися і почали знімати фото та відео у соцмережах.

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Відповідальність за поширення кадрів наслідків обстрілу

Мер Дніпра Борис Філатов провів розмову з СБУ. Завтра вони шукатимуть усіх, хто опублікував матеріали обстрілу у соцмережах.

Всіх, безперечно, не відловимо, але хтось обов'язково поїде далеко і надовго,

– пообіцяв Філатов.

Нагадаємо: у жодному разі не можна повідомляти, куди влучили ворожі ракети, фотографувати або фільмувати наслідки обстрілу – це допомагає ворогу коригувати вогонь.

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