Назавжди 32: під час російського обстрілу на Донеччині загинув залізничник

Росія продовжує вбивати мирних українців. На Донеччині унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник Сергій Григораж.

Йому було 32 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Чоловік під час атаки був вдома

Сергій Григораж працював помічником машиніста.



Чоловік під час атаки був вдома. Він орендував помешкання.



"Висловлюємо співчуття родині загиблого залізничника та надамо необхідну допомогу", – написали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 березня, росіяни вдарили по Добропіллю. Вони скерували дві балістичні ракети по центру міста.

Як тільки на місце прибули спецслужби, було здійснено ще один повторний обстріл.

Унаслідок цинічної атаки загинуло щонайменше 11 мирних мешканців. Ще 47 осіб отримали травми, серед них – 7 дітей.

Загалом було пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих мирних мешканців у Добропіллі. Вічна пам'ять!