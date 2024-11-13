Підготовка до обстрілів ТЕС: Костенко пояснив, коли Росія планує вдарити по енергетиці

Росія поки не атакує українські ТЕС через недостатньо холодну погоду. Костенко попереджає, що удари ймовірно почнуться з наближенням зими.

Росія не здійснить масштабних ракетних обстрілів української енергетики до початку зимових холодів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на коментар нардепа від партії "Голос" Романа Костенко в "РБК-Україна".

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Чому окупанти поки не б'ють по енергетиці

За словами депутата, зараз температура в Україні недостатньо низька, щоб такі удари, особливо по теплових електростанціях, могли спричинити серйозні проблеми з відновленням енергосистеми.

Оскільки в умовах тепла населення не опиниться під загрозою замерзання через відключення тепла чи світла, Кремль, ймовірно, зважиться на такі атаки тільки після того, як температура знизиться, і це матиме більший ефект.

Вони почнуть ними працювати ближче до холодів для того, щоб уже якщо завдавати шкоди, то робити це тоді, коли це матиме ефект, коли буде холодно, коли не зможемо відновити швидко світло й опалення. Що стосується нас, ми маємо бути готові до того, що противник може це зробити,

– зазначив Костенко.

Він наголосив, що хоча на допомогу можуть прийти союзники, але покладатися лише на це не варто, особливо в умовах агресивної політики Росії.

Енергетика України перед початком зими