"Там стояла натівська техніка": росіяни видають цинічні версії удару по "Епіцентру" в Харкові
Коли вдень окупанти влучили бомбами по будівельному гіпермаркету у Харкові, російські пропагандисти одразу визнали цей удар. Щоправда, подали у своїй божевільній інтерпретації.
Так, в Росії не могли нарадуватися влучанню по "Епіцентру". Цілеспрямованій атаці на цивільних харків'ян агресори знайшли цинічне виправдання.
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Отже, допоки українські надзвичайники гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті, виносили тіла загиблих та рятували поранених, окупанти з-за кордону поширювали свою версію того ж, що начебто "насправді" відбулося у Харкові.
Так, усі російські пабліки одноголосно заявили, що, мовляв, в "Епіцентрі" не було тих щонайменше 200 цивільних харків'ян, які прийшли у суботній день у ТЦ по справах, а натомість, розміщувалися натівська техніка та боєприпаси.
Версія про нібито знищений склад снарядів, який українці начебто зберігали у ТЦ, – найпоширеніша серед громадян країни – агресорки.
Повідомляючи про обстріл Харкова, росіяни відверто насміхаються над загибеллю мирних людей.
- "У Харкові внаслідок порушення техніки безпеки при включенні кондиціонера знищено НАТОвську техніку та боєприпаси до неї", – так описав один із телеграм-каналів трагедію у Харкові.
- "Серед житлових будинків, магазинів, ринків х*хл* ховають склад БК під прикриттям ТЦ і таких прикладів десятки, якщо не сотні. Робіть висновки", – написав так званий воєнкор Владімір Разін, фактично заликаючи здійснювати й надалі подібні атаки на торгівельні центри України.
Офіційне пропагандистське джерело ТАСС теж підхопило ідею про уражений склад боєприпасів у будівлі гіпермаркету.
Що понавигадували окупанти про обстріл Харкова / Скриншоти
Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо
- Близько 16:06 з території Бєлгородської області окупанти випустили два УМПБ Д-30 по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.
- Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку було важко загасити через наявність легкозаймистих матеріалів у будівлі ТЦ.
- Станом на 21:30 відомо про 5 загиблих та понад 40 поранених. Кількість жертв і постраждалих може зростати.
- Наразі 16 осіб також вважаються зниклими безвісти.
- За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, у будівлі могло перебувати понад 200 відвідувачів.