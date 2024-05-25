"Там стояла натівська техніка": росіяни видають цинічні версії удару по "Епіцентру" в Харкові

Коли вдень окупанти влучили бомбами по будівельному гіпермаркету у Харкові, російські пропагандисти одразу визнали цей удар. Щоправда, подали у своїй божевільній інтерпретації.

Так, в Росії не могли нарадуватися влучанню по "Епіцентру". Цілеспрямованій атаці на цивільних харків'ян агресори знайшли цинічне виправдання.

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Отже, допоки українські надзвичайники гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті, виносили тіла загиблих та рятували поранених, окупанти з-за кордону поширювали свою версію того ж, що начебто "насправді" відбулося у Харкові.

Так, усі російські пабліки одноголосно заявили, що, мовляв, в "Епіцентрі" не було тих щонайменше 200 цивільних харків'ян, які прийшли у суботній день у ТЦ по справах, а натомість, розміщувалися натівська техніка та боєприпаси.

Версія про нібито знищений склад снарядів, який українці начебто зберігали у ТЦ, – найпоширеніша серед громадян країни – агресорки.

Повідомляючи про обстріл Харкова, росіяни відверто насміхаються над загибеллю мирних людей.

"У Харкові внаслідок порушення техніки безпеки при включенні кондиціонера знищено НАТОвську техніку та боєприпаси до неї", – так описав один із телеграм-каналів трагедію у Харкові.

"Серед житлових будинків, магазинів, ринків х*хл* ховають склад БК під прикриттям ТЦ і таких прикладів десятки, якщо не сотні. Робіть висновки", – написав так званий воєнкор Владімір Разін, фактично заликаючи здійснювати й надалі подібні атаки на торгівельні центри України.

Офіційне пропагандистське джерело ТАСС теж підхопило ідею про уражений склад боєприпасів у будівлі гіпермаркету.

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Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо