Росія обстріляла есмінець "Дефендер", а тоді викликала британського військового аташе

Міністерство оборони Росії викликало військового аташе Великої Британії в Москві. Все через інцидент з британським есмінцем в Чорному морі, по якому росіяни відкрили попереджувальний вогонь.

Після того, як російські військові обстріляли есмінець "Дефендер" у Чорному морі, оборонне відомство країни викликало британського військового аташе.

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Росія хоче поговорити з військовий аташе Британії

У зв'язку з порушенням есмінцем військово-морських сил Великої Британії державного кордону Росії, в Міноборони викликаний аташе з питань оборони при посольстві Британії в Москві,

– йдеться в повідомленні.

Інших деталей міністерство не назвало. Водночас російський журналіст Олексій Венедиктов спрогнозував відповідь аташе: "Мис Фіолент – це Крим, який Велика Британія вважає Україною, а не Росією".

Росія стріляла по есмінцю Британії: що відомо

Вдень 23 червня росіяни відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер".

У Міноборони Росії кажуть, що судно увійшло в російські територіальні води. А їхні військові нібито попереджали британців про можливе застосування зброї.

Через 20 хвилин після відкриття вогню есмінець "покинув кордони територіального моря Росії".