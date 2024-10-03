Удар Росії по Гірську на Чернігівщині: під обстріл потрапили 2 братів і 3 дітей одного з них

Під обстріл у Гірську, що в Чернігівській області, потрапили двоє братів та троє дітей одного із них. На жаль, не обійшло без жертв.

Так, 6-річна дівчинка загинула. Відомо, що двоє дітей перебувають у важкому стані в обласній дитячій лікарні, чоловіки – у Сновській центральній районній лікарні. Про це повідомляє Сновська міська рада на своїй сторінці у фейсбуці.

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Обстріл Гірська

Сьогодні через російську агресію в селі Гірськ постраждала ціла родина. Два брати перебувають в центральній районній лікарні в тяжкому стані. З опіками і пораненнями двох діток одного з них доправили в обласну лікарню, стан їх теж тяжкий,

– ідеться у повідомленні.

Там зазначили, що третя дитина – їхня сестричка, дівчинка 6-ти років, на жаль, загинула на місці обстрілу.

Як розповіла в коментарі Суспільному медична директорка Сновської центральної районної лікарні Ірина Карпушина, одному із чоловіків відірвало ногу, також він зазнав осколкового поранення та отримав опіки. Повідомлялося, що його оперували дві бригади медиків. Інший чоловік зазнав поранення руки та опіки голови, тулуба і кінцівок.

Зі слів гендиректорки обласної дитячої лікарні Тетяни Лебедєвої, стан 13-річної дівчинки та чотирирічного хлопчика дуже важкий. Вони нині перебувають в реанімаційному відділенні.