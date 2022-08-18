Налякані люди і гори завалів: жахливі фото з місця трагедії у Харкові

росіяни 17 – 18 серпня безжально обстріляли Харків. Зокрема, вгатили по гуртожитку у Слобідському районі. Тепер там руїни.

Крім цього, влучили в гуртожиток в Салтівському районі. Внаслідок обстрілів Харкова загинули 17 людей. Журналісти 24 каналу побували на місці подій.

Важливо Зранку росіяни влучили у гуртожиток в Слобідському районі Харкова: є 4 жертви та 18 поранених

Гуртожиток перетворився на руїни

Так, вранці у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Рятувальники цілий день розбирали завали. На жаль, 4 людини загинули, ще 22 зазнали поранення.

На місці гуртожитку – завали. Люди у розпачі, на фото видно, як вони збирають залишки своїх речей.

Наслідки обстрілу гуртожитку у Слобідському районі / Фото Анни Черненко, 24 канал:

Сильні обстріли Харкова та області: що відомо

Ввечері 18 серпня окупанти вгатили по Салтівському району Харкова. Вдарили по гуртожитку, де жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

Гуртожиток зруйнований вщент. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували "Іскандером". На Салтівці загинули 13 людей, ще 20 зазнали пораненя.

18 серпня росіяни обстріляли місто Красноград на Харківщині. Загинули двоє людей, ще троє – поранені. У власному бідинку загинуло подружжя.

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