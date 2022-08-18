Почала стукати з-під завалів: історія порятунку харків'янки зі Слобідського району

Близько 5 ранку 18 серпня ворог знову обстріляв Харків. Внаслідок ракетної атаки постраждали декілька районів, зокрема Слобідський. Тут ракета типу "Іскандер" влучила у гуртожиток.

Наразі відомо, що троє людей загинули. Ще 9 – вдалося врятувати з-під завалів. Наразі пошукові роботи продовжуються. Достеменно невідомо, скільки людей залишається під завалами зруйнованого гуртожитку.

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Рятувальні роботи продовжуються

Рятувальник Олексій Чаплигін розповідає, що під завалами можуть залишатися щонайменше 4 осіб.

Після вибуху внаслідок обстрілу сталося обрушення конструкцій, внаслідок чого під завалами опинилися 9 людей, яких ми врятували. На жаль, 3 людини загинули. Зараз триває операція по рятуванню людей. Приблизно ще чотирьох людей потрібно дістати з-під завалів,

– наголосив він.

Рятувальник додав, що поранених госпіталізували. У тих, кого дістали з-під завалів виявлені переломи кінцівок різного ступеню важкості. Також є забої та садна.

Історія харків'янки, яку витягнули з-під завалів

Крім того, рятувальник розповів історію порятунку мешканки третього поверху. За його словами, після обвалу конструкції вона опинилася на першому рівні будинку. Через різке падіння жінка знепритомніла, проте, на щастя, вижила.

Спочатку жінка була непритомна, але потім, коли, як нам здавалося, ми закінчували роботи, вона почала подавати ознаки життя, вона почала стукати. Також ми знайшли телефон, по якому почали набирати її номер і задзвонив телефон під завалами біля неї,

– розповів Чаплигін.

Чаплигін наголосив, що гуртожиток розташований поруч із депо. Це створює деякі складнощі під час роботи.

"Об'єкт розташовний у виробничому приміщенні, є замкнутий об'єм. В аварійному стані перебувають конструкції і немає можливості залучити будь-яку інженерну техніку, тому всі роботи потрібно виконувати руками за допомогою особового складу", – підсумував він.

Окупанти обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова: що відомо Внаслідок російських обстрілів уранці 18 серпня 2 ракети влучили в трамвайне депо, паралельно пошкодивши ремонтний цех. Також зруйновано гуртожиток, які стояли впритул до будівлі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу гуртожитку відомо про 3 жертв та 18 поранених. В Харківській ОВА уточнили, що серед загиблих – 11-річний хлопчик.

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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