Росіяни атакували "швидку" з дрона на Харківщині: постраждали медики

У Куп’янську окупанти регулярно завдають ударів ворожими безпілотниками. Цього разу ворог вдарив біля авто екстреної медичної допомоги.

Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Що відомо про ворожий обстріл

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни атакували баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги. Також внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше ще одне цивільне авто.

Спершу Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав водій "швидкої". Чоловіка госпіталізували до медичної установи, де йому наддадуть усю необхідну допомогу. Пізніше посадовець уточнив, що постраждалих більше.

Троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона,

– ідеться у повідомленні.

За уточненими даними, серед них вищезгаданий 43-річний водій з вибуховими пораненнями, госпіталізований до лікарні, а також 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня, у них діагностувати гостру реакцію на стрес внаслідок цього.

Зауважимо, що це не вперше росіяни вдаються до обстрілу автівок "швидкої". Наприклад, у листопаді у селі Станіслав у Херсонській області окупанти атакували автівку "швидкої" з безпілотника. Тоді автомобіль здійснював евакуацію поранених.