Вночі ворог ударив по Будинку дитячої творчості на Харківщині: на місці виникла пожежа

Російські загарбники не припиняють дивувати цинізмом і жорстокістю. Пізно ввечері вони обстріляли Будинок дитячої та юнацької творчості на Харківщині.

Внаслідок ворожого удару на місці спалахнула пожежа. Про це у соцмережах повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Агресор ударив по Будинку дитячої та юнацької творчості

Як розповів начальник ОВА, пізно ввечері, орієнтовно о 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості.

Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харківської області / Фото Олега Синєгубова

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До слова, внаслідок ворожого удару по Броварському району Київської області загинули батько та 4-річний син, які опинилися під завалами будівлі після падіння уламків. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина.