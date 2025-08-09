Для удару застосували ударний БпЛА "Молнія-2". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про удар дрона по меблевому магазину у Харкові?

Вдень 9 серпня російський дрон "Молнія-2" влучив у меблевий магазин у Київському районі Харкова.

Відомо про 5 постраждалих, одна з них у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Це зокрема 17-річна дівчина.

Поранені – відвідувачі комплексу мережі меблевих салонів. Тут були люди. Це – вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це – справжній терор проти мирного населення,

– розповів мер.

Влучання сталось у дах будівлі. Вибух пролунав приблизно о 16:18. В той час у місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.