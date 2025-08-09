Для удару застосували ударний БпЛА "Молнія-2". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про удар дрона по меблевому магазину у Харкові?
Вдень 9 серпня російський дрон "Молнія-2" влучив у меблевий магазин у Київському районі Харкова.
Відомо про 5 постраждалих, одна з них у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Це зокрема 17-річна дівчина.
Поранені – відвідувачі комплексу мережі меблевих салонів. Тут були люди. Це – вихідний день, субота, вдень таке влучання. Це – справжній терор проти мирного населення,
– розповів мер.
Терехов прокоментував удар по меблевому магазину: дивіться відео
Влучання сталось у дах будівлі. Вибух пролунав приблизно о 16:18. В той час у місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.