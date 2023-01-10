У Харкові прогриміли потужні вибухи: росіяни знову атакували місто

Російські окупанти ввечері 10 січня вкотре атакували Харків. В області оголосили повітряну тривогу.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про черговий обстріл. Він закликав місцевих жителів бути обережними, повідомляє 24 Канал.

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У Харкові пролунав вибух

Приблизно о 22:53 низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що у Харкові пролунав потужний вибух. Після цього через загрозу ворожого обстрілу в області оголосили повітряну тривогу.

Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!

– написав голова ОВА.

Вже о 23:00 в обласному центрі пролунав ще один вибух. У багатьох телеграм-каналах повідомили, що ворог буцімто вгатив по магазину з феєрверками. У мережі навіть з'явилося відповідне відео з місця події, на якому можна побачити, як вони вибухають один за одним.

Своєю чергою, російські пропагандисти почали одразу повідомляти, що знищили "склад з боєприпасами". Прикметно, що на 321 день війни вони не можуть відрізнити салюти від детонації БК.

Офіційної інформації станом на 23:29 щодо місць влучань не було. Тоді ж в області повідомили про відбій повітряної тривоги.

Згодом Синєгубов підтвердив, що окупанти завдали ударів по Київському району Харкова.

"Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС", – написав голова ОВА.

Росія атакувала на Харківщині Шевченкове: коротко

Зранку 9 січня росіяни завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району. Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського терору загинула 60-річна жінка. Загибла була власницею м'ясного магазину.

Також внаслідок ракетного удару зазнала поранень її 11-річна внучка. Ще одній жінці, яка загинула через атаку росіян, було 50 років.

Синєгубов зауважив, що поруч із тим ринком немає жодного військового об'єкта. Шевченкове – це цивільне селище, яке деокупували навесні 2022 року.

Під час повітряної тривоги в жодному разі не варто розповсюджувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не слід повідомляти адрес "прильотів". Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.