У Зеленського відреагували на цинічний удар російських окупантів по Харкову

росія вкотре цинічно обстріляла Харків. В Офісі Президента наголосили, що це є черговим проявом терору мирного населення.

Так відреагував на удар голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що черговим обстрілом Харкова росія вкотре підтвердила, що є країною терористом.

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росія повинна бути у списку країн-спонсорів тероризму

Андрій Єрмак підкреслив, що обстріл густонаселеного району міста є нічим іншим, як терором проти мирного населення. Тому росія повинна бути на міжнародному рівні визнаною спонсором тероризму.

Однак, як зауважив голова Офісу Президента, окупанти отримають відповідь за всі злочини. Цьому допоможе й західне озброєння.

Це країна-терорист. росія має бути в списку держав-спонсорів тероризму. А нова західна зброя допоможе ЗСУ потужно відповісти російській боягузливій армії за всі злочини проти українців,

– наголосив Єрмак.

Реакція ОП на обстріл мечеті у Харкові

Під час обстрілу 20 липня росія зруйнувала мечеть у Харкові. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відзначив усю цинічність такого вчинку, адже це трапилося під час візиту путіна до Ірану, де той випрошував безпілотників для війни.

Класичне російське єзуїтство. Приїхати на поклон у Тегеран, щоб вимолити у Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "трошки зброї для другої армії світу", а паралельно обстріляти мечеть у Харкові. Для варварів немає нічого святого. Але чи зрозуміють в Ірані жест зневаги від Кремля?

– відзначив Подоляк.

Черговий обстріл Харкова росіянами

Уранці 21 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню житловий район Харкова майже у центрі міста.

Унаслідок атаки постраждали 19 людей, 1 поранений у важкому стані. На жаль, ще 1 людина загинула.

За останні 2 дні це вже друга подібна атака. 20 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Харкова – літнє подружжя та 13-річного хлопця. Усі вони чекали на транспорт на зупинці. Також поранень зазнали 2 людей.

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