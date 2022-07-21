Серед поранених є водій тролейбуса, – Терехов розповів про ранковий обстріл Харкова

російські окупанти зранку 21 липня обстріляли ринок "Барабашово". Під удар потрапила й зупинка громадського транспорту, яка була розташована поруч.

Унаслідок обстрілів постраждав водій тролейбуса. В самому транспорті сильно вибило вікна. Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал.

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російські агресори цілеспрямовано б'ють зранку по зупинках громадського транспорту. Вони знають, що там є багато людей. Так окупанти хочуть зламати дух харків'ян і залякати. Але це їм не вдасться,

– наголосив Терехов.

Унаслідок обстрілу загинуло 3 людей. Ще 23 – постраждали. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їхні життя. Відомо, що серед потерпілих є дитина.

Обстріл Харкова 21 липня: що відомо

Унаслідок обстрілу 21 липня постраждали автомобілі, торговельні павільйони, житловий будинок та громадський транспорт. Ринок "Барабашово" – це місце, де завжди людно. Тому багато цивільних зазнали поранень.

На місце події виїхали 14 автомобілів швидкої допомоги.

Відомо, що росіяни відкрили вогонь по цивільних з реактивних систем залпового вогню "Град".

Зауважимо, що схожий обстріл Харкова трапився 20 липня. Тоді окупанти також вгатили по зупинці громадського транспорту. На жаль, загинуло літнє подружжя та 13-річний хлопчик. Ще одна жінка зазнала поранень.

Фото вбитого горем батька, який схилився над своїм сином, облетіло вже всі ЗМІ. На ньому видно, як чоловік у сльозах тримає 13-річного хлопчика за руку й молиться над його тілом.

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