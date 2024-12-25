Страшний ранок через "Шахед": фото та відео наслідків прильоту БпЛА у приватний будинок

На Різдво, 25 грудня, Росія завдала комбінованого удару по Харкову. Після масованої атаки балістичними ракетами окупанти запустили ще й "Шахеди". Один з них знищив приватний будинок.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, обстріл Харкова сьогодні був особливо жорстоким. Спочатку окупанти запустили щонайменше 12 балістичних ракет, а потім була ще й "хвиля" "Шахедів".

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Що відомо про удар по Харкову

Як повідомила Черненко, вже є офіційне підтвердження, що росіяни вдарили балістичними ракетами С-300 або С-400 по місту. Потім були удари "Шахедами". Один з безпілотників буквально знищив приватний житловий будинок в Основ'янському районі Харкова.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото 24 Каналу

Наслідки обстрілу Харкова / Фото 24 Каналу

Наслідки обстрілу Харкова / Фото 24 Каналу

Наслідки обстрілу Харкова / Фото 24 Каналу

У цьому будинку колись проживало шестеро людей: літні люди, подружжя та двоє дітей. На щастя, сім'я виїхала за кордон ще на початку повномасштабної війни. Тому внаслідок цього удару ніхто не постраждав. Сусідні будинки були частково пошкоджені внаслідок удару.

Діти кричали. І я з ними кричала. Батьки на роботі були. Дуже страшно були. Вони думали, що нас вже немає. Ось так жорстокість. Хіба можна ось так мирних людей обстрілювати?

– сказала жінка, яка живе неподалік від будинку, куди влучив "Шахед".

Загалом внаслідок ракетних та дронових ударів було відомо про шістьох поранених. Двоє перебували у важкому стані. Одразу після прильотів були повідомлення про планові відключення світла. Також міська влада Харкова повідомила, що вдалося зберегти тепло, хоча й надходила інформація про тимчасові відключення в деяких місцях.