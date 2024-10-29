"Гул, свист та страшний удар": момент удару авіабомбою по Харкову потрапив на відео

В ніч на 29 жовтня російська окупаційна армія завдала удару Основ'янському району Харкова, внаслідок якого загинули чотири людини. Момент влучання авіабомби потрапив на відео.

Моторошні кадри опублікував керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. Внаслідок влучання було зруйновано 4 житлових будинки, ще понад 50 зазнали пошкоджень.

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Момент влучання у Харкові зафіксували камери

За словами Сергія Болвінова, влучання півтонної авіабомби по звичайній вулиці зафіксувала камера спостереження.

Поруч – лише житлові будинки, жодного військового або техніки. Це Основ'янський район, саме тут від російської атаки загинули четверо цивільних, люди спали у власних оселях та загинули миттєво,

– написав він.

Раніше повідомлялось, що 3 людей перебували в одному будинку, а ще 1 літня жінка, їй було понад 80 років – в іншому. Одну з загиблих криміналісти мають ідентифікувати за допомогою експертизи ДНК, оскільки влучання прийшлося прямо в приватний будинок.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росіяни атакували Основ'янський район Харкова: дивіться відео

До слова, ввечері 28 жовтня російські війська також завдали удару по центру Харкова. Зокрема внаслідок атаки постраждала будівля Держпрому – пам'ятка ЮНЕСКО та символ міста.