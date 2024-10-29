Влучили прямо у будинок: жахливі деталі нічного обстрілу Харкова

Росія вночі завдала авіаудару по приватному сектору Основ'янського району міста Харкова. Внаслідок влучання зруйновано 4 житлових будинки, пошкоджено понад 50. З-під завалів рятувальники вилучили тіла загиблих осіб: 2 жінок та 2 чоловіків.

Попередньо в прокуратурі повідомили, що росіяни могли застосувати ракету "Грім-1", але пізніше правоохоронці озвучили, що влучання могло статися з використанням ФАБ. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що руйнації масштабні, експертам доволі складно працювати на місці.

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Серед загиблих – жінка похилого віку

Внаслідок удару російської армії по Харкову загинуло 4 людей: 3 перебували в одному будинку, а 1 літня жінка, їй було понад 80 років – в іншому. Одну з жінок криміналісти мають ідентифікувати за допомогою експертизи ДНК, бо влучання прийшлося прямо в приватний будинок.

Зі слів сусідів, 1 з жінок приїхала до Харкова із західної частини України, а 1 із загиблих чоловіків прийшов у гості до своїх знайомих.

"Сьогодні велике горе не тільки для сімей загиблих, а й для всього Харкова. Ми всі співчуваємо, не вистачить жодних слів, які можна було б сказати близьким загиблих. Із самого ранку на місці удару працювали комунальні служби, багато волонтерів, вони займалися прибиранням. 4 будинки знищені, понад пів сотні пошкоджені (вікна, дахи, ворота)", – розповіла Черненко.

На місці удару тривають ремонтні роботи

Згідно з даними міської влади, у будинках частини пошкодженої вулиці вдасться закрити контури у вікнах протягом сьогоднішнього дня, бо на вулиці вже холодно. На повне відновлення комунікацій, зокрема пошкоджених газогонів, знадобиться 3 – 4 дні.

Відселення в пошкоджених будівлях нікому не знадобилося. Це пропонують, є змога це зробити й про це мають пам'ятати містяни й ті, хто приїхав до Харкова. Підтримку можна знайти в певних центрах, які облаштовані або неподалік місця обстрілу, або в найближчих навчальних закладах,

– зазначила Черненко.

В ДСНС в Харківській області повідомили, що аварійно-рятувальні роботи тривають. До процесу залучені 32 рятувальники та 8 одиниць техніки Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. На місці влучання працюють психологи, які надають необхідну допомогу людям.

Наслідки російського удару по Основ'янському району Харкова / Фото: ДСНС