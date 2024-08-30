Удар по Харкову: в прокуратурі розповіли, звідки Росія атакувала місто

Російська армія 30 серпня атакувала Харків керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого у місті постраждали та загинули люди. Попередньо встановлено, що ворог обстріляв місто з території Бєлгородської області.

Про це розповіли керівника Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальника ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко. Наразі на місцях влучань у Харкові працюють правоохоронці, які збирають докази чергових воєнних злочинів Росії.

До теми Момент обвалу ураженої 12-поверхівки у Харкові потрапив на відео

Звідки Росія здійснила пуски КАБів по Харкову і з яких літаків

Очільник Харківської обласної прокуратури зазначив, що слідчими та прокурори встановили, що пуски керованих авіаційних бомб по Харкову здійснили з населеного пункту Дубове Бєлгородської області країни-агресорки.

Цей населений пункт розташований за 25 кілометрів від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34,

– сказав Олександр Фільчаков.

Начальник поліції Харківщини наголосив, що, за попередніми даними, росіяни застосували 5 КАБів по місту.

"Попередньо, це 250-кілограмові УМПБ Д-30 чи 500-кілограмові. Ми з'ясуємо це після того, як будуть досліджені всі уламки", – підкреслив Володимир Тимошко.

Наразі на місцях влучань спільно працює слідча та прокурорська групи, детальнішу інформацію правоохоронці зможуть надати за кілька годин. За попередньою інформацією, найближче місце влучання до місця пуску КАБів загалом складає 65 кілометрів.

До слова, російські загарбники під час атаки Харкова поцілили у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі міста, внаслідок чого там є загиблі. У мережі також з'явилися кадри обвалення ураженої багатоповерхівки у місті.