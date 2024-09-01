Росія вкотре атакувала Харків: в прокуратурі розповіли деталі наслідків обстрілу

Пізно ввечері 31 серпня російські окупанти атакували Харків. Так, ворог завдав ракетного удару по місту.

На жаль, внаслідок чергової атаки армії противника по Харкову є постраждалі. Правоохоронці зафіксували наслідки атаки на місто.

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Наслідки обстрілу Харкова

У суботу, 31 серпня, близько 22:45 російські війська завдали ракетний удар по Харкову. Відомо, що ракета противника влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі міста.

На жаль, внаслідок атаки окупантів, є постраждалі. Відтак, 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. Також 26-річний чоловік зазнав поранення.

Крім цього, пошкоджено будівлі цивільного підприємства та більше, ніж 25 автівок.

З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області Росії,

– ідеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни обстріляли Харків / Фото Харківської обласної прокуратури