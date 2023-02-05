"Пощастило, що пішла у ванну": очевидці обстрілу Харкова розповіли про трагедію
Російські військові продовжують нещадно обстрілювати Харків. 5 лютого ворог атакував центр міста.
Окупанти застосували ракети С-300. Одна з них влучила по центральному корпусу університету ім. Бекетова. Це вже не перше потрапляння у навчальний заклад. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Деталі про трагедію
Внаслідок влучання другої ракети пошкоджені майже усі корпуси. Пошкоджені вікна, двері, обладнання. Ще одна ракета влучила під житловий будинок, який розташований в історичній частині Харкова. Постраждало чимало фасадів та людей, які перебували у квартирах.
Адміністративний корпус – серце університету – також сильно постраждав. Ми витримали перші удари, витримаємо і цей,
– сказав ректор університету Володимир Бабаєв.
У ДСНС повідомили, що під завалами нікого не було. Загалом легких ушкоджень зазнало 4 людей. Декому була надана допомога на місці, інших довелося госпіталізувати.
"Один з поранених – 51-річний охоронець в університеті ім. Бекетова. Там, власне, лише охорона і перебувала", – зауважила кореспондентка.
Дісталося й людям, які перебували у квартирах. У більшості наявні порізи склом.
Зокрема, постраждала жінка, котрій більше ніж 80 років. Її виносили, щоб перевірити, наскільки вона постраждала. Їй пощастило, вона вижила лише тому, що пішла вмиватися до ванни,
– наголосила Черненко.
У будинках, які зазнали руйнувань, вимкнули електрику та призупинили водопостачання, проте вже станом на 14 годину відновили.
Кореспондентка додала, що розбір завалів займе тривалий час. На відміну від влучання у липні, цього разу зруйнована будівля. Водночас у ректораті повідомили, що університет продовжить працювати дистанційно.
"Навчальний заклад входить у 20-ку найкращих у всій країні. Попри удари, студенти вчаться і разом з викладачами досягають таких результатів", – підсумувала Черненко.
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