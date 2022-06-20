Обстріл Харкова: окупанти влучили у завод пластикових виробів – ексклюзивні фото

Минула доба у Харкові та області була складною. Російські загарбники обстрілювали чимало населених пунктів, зокрема і гатили по інфраструктурних об'єктах Харкова.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

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За словами Терехова, є "прильоти", на місці яких працюють рятувальники.

Ситуація напружена. Окупанти не припиняють бомбити Харків. Інтенсивність вогню сьогодні (20 червня) посилилася, починаючи з учорашнього вечора,

– сказав мер Харкова.

Водночас він додав, що паніки серед місцевих немає. Багато людей вже звикли до постійних обстрілів. На жаль, це може зіграти з ними злий жарт. У цьому контексті Терехов вчергове закликав містян не забувати, що активні бойові дії в області тривають.

Наслідки ворожих обстрілів

Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, одна з ворожих ракет влучила у цивільне підприємство – склад готових пластикових виробів. Це виключно індустріальний район, де немає військових об'єктів. На місці працюють рятувальники.

Наслідки ворожого "прильоту" у Харкові / Фото Анни Черненко

ЗСУ ведуть бої за те, щоб вийти на кордон у Харківській області

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили України звільнили значну частину території Харківської області від російських загарбників. Нашим бійцям залишалося небагато, щоб вийти на державний кордон з Росією у Харківській області. Вона зазначила, що Харків та Харківська область "були переможно звільнені від ворога".

Водночас російські військові докладають максимальних зусиль для того, щоб ЗСУ не дійшли до кордону з Росією. За її словами, за це йдуть бої. Також заступниця міністра оборони відмовилася давати прогноз, чи відновлять росіяни наступ на Харківщині. Вона наголосила, що ситуація на фронті динамічна та постійно змінюється.

Що цьому передувало

Збройні Сили України на початку травня перейшли у контрнаступ у Харківській області. Повідомлялося, що наприкінці травня нашим воїнам вдалося звільнити понад 20 місті та сіл.

17 червня Збройні Сили України звільнили черговий населений пункт у Харківській області. Наші воїни вибили російських окупантів з Дмитрівки.

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