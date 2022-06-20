Обстріл Харкова: окупанти влучили у завод пластикових виробів – ексклюзивні фото
Минула доба у Харкові та області була складною. Російські загарбники обстрілювали чимало населених пунктів, зокрема і гатили по інфраструктурних об'єктах Харкова.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.
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За словами Терехова, є "прильоти", на місці яких працюють рятувальники.
Ситуація напружена. Окупанти не припиняють бомбити Харків. Інтенсивність вогню сьогодні (20 червня) посилилася, починаючи з учорашнього вечора,
– сказав мер Харкова.
Водночас він додав, що паніки серед місцевих немає. Багато людей вже звикли до постійних обстрілів. На жаль, це може зіграти з ними злий жарт. У цьому контексті Терехов вчергове закликав містян не забувати, що активні бойові дії в області тривають.
Наслідки ворожих обстрілів
Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, одна з ворожих ракет влучила у цивільне підприємство – склад готових пластикових виробів. Це виключно індустріальний район, де немає військових об'єктів. На місці працюють рятувальники.
Наслідки ворожого "прильоту" у Харкові / Фото Анни Черненко
ЗСУ ведуть бої за те, щоб вийти на кордон у Харківській області
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили України звільнили значну частину території Харківської області від російських загарбників. Нашим бійцям залишалося небагато, щоб вийти на державний кордон з Росією у Харківській області. Вона зазначила, що Харків та Харківська область "були переможно звільнені від ворога".
Водночас російські військові докладають максимальних зусиль для того, щоб ЗСУ не дійшли до кордону з Росією. За її словами, за це йдуть бої. Також заступниця міністра оборони відмовилася давати прогноз, чи відновлять росіяни наступ на Харківщині. Вона наголосила, що ситуація на фронті динамічна та постійно змінюється.
Що цьому передувало
- Збройні Сили України на початку травня перейшли у контрнаступ у Харківській області. Повідомлялося, що наприкінці травня нашим воїнам вдалося звільнити понад 20 місті та сіл.
- 17 червня Збройні Сили України звільнили черговий населений пункт у Харківській області. Наші воїни вибили російських окупантів з Дмитрівки.
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