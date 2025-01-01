У Херсоні у перший день нового року росіяни вбили 23-річного хлопця: він був волонтером

Зранку в середу, 1 січня, російська окупаційна армія цинічно обстріляла Херсон. Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинув 23-річний волонтер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Зазначається, що росіяни вдарили по Дніпровському району міста близько 10:30.

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Внаслідок обстрілу Херсона загинув волонтер

Роман Мрочко повідомив, що під час обстрілу чоловік був у приміщенні та отримав травми, несумісні з життям. Згодом стало відомо, що загиблому було всього 23 роки.

Загиблий хлопець – волонтер, який був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади. Не пробачимо…

– йдеться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять!

Варто зазначити, що російські війська зранку 1 січня завдали одразу кілька ударів по Херсону. Внаслідок одного з них мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення отримала також 76-річна жінка.

О 12:38 очільник Херсонської МВА повідомив, що Дніпровський район міста знову перебуває під ворожим обстрілом та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.