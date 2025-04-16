Масований обстріл Херсона: чоловіка убили просто посеред вулиці, є поранені

Уранці середи, 16 квітня, російські військові атакували об'єкти соціальної інфраструктури й багатоповерхівки Центрального району Херсона, запустивши щонайменше 4 авіабомби. На жаль, є загиблий та поранені.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Коли на місце влучань прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії.

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Що відомо про постраждалих

Станом на 9:26 відомо про 3 постраждалих. З вибуховими травмами й уламковими пораненнями госпіталізовано 70-річну жінку та 61-річного чоловіка. Також до медиків звернулась 20-річна дівчина з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Близько 6:30 росіяни вбили чоловіка середнього віку, який у момент удару був на вулиці. Спеціалісти встановлюють його особу.

Нагадаємо, під час відеозапису наслідків атаки під артобстріл потрапив і сам Мрочко. "Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо ліквідацію наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців", – зазначив він о 9:21.

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До слова, уночі противник атакував "Шахедами" Одесу – в місті є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждали 3 людини.