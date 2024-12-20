За 3 роки вперше такий жах, – херсонці про масований удар росіян по місту

Неспокійним ранок 20 грудня виявився для Херсону. Місцеві мешканці кажуть, що за майже три роки таке вперше.

Росія масовано обстріляла Херсон артилерією, а також її ДРГ намагалися просунутися у напрямку міста, але були одразу знищені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Херсонці розповіли, як пережили ранкову атаку

Обстріл Херсону та передмістя розпочався приблизно о 5 ранку.

За три роки вперше такий жах... Ми нажахані,

– каже один із херсонців, у квартиру якого прилетів російський снаряд.

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За даними міської військової адміністрації є пошкодження і руйнування будинків, лікарень, об'єктів критичної інфраструктури. І це все у кожному із районів Херсону.

Роман Мрочко показав, як наразі виглядає один із медзакладів міста. Унаслідок атаки у ньому вибито 85 вікон. На щастя, постраждалих немає.

Лікарня у Херсоні після обстрілу / Фото Херсонської МВА

Комунальники та волонтери уже ліквідовують наслідки обстрілу.

"Російські окупанти наробили багато шкоди у нашій громаді. За потреби залучатимемо додаткові ресурси, щоб якомога швидше допомогти постраждалим", – додав Мрочко.