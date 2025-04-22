Травмована 6-річна дівчинка: відео моторошного обстрілу Херсона
- Ввечері 22 квітня російська армія обстріляла Центральний район Херсона, поранень зазнала 6-річна дівчинка.
- Дитина отримала вибухову та черепно-мозкову травми, її шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Ввечері 22 квітня російська окупаційна армія вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнала шестирічна дівчинка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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Росіяни обстріляли середмістя Херсона
За даними Херсонської МВА, російські війська вдарили з тимчасово окупованого лівобережжя по середмістю близько 17:00.
Внаслідок атаки постраждала шестирічна дівчинка: у неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Під час обстрілу вона була у приміщенні.
Зазначається, що дитину шпиталізували і наразі вона перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості.
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Нагадаємо, раніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонської області. До того ж росіяни змінили свою тактику: спершу вони скидають авіабомби, а потім накривають місцевість артилерією.