Травмована 6-річна дівчинка: відео моторошного обстрілу Херсона

Ввечері 22 квітня російська окупаційна армія вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнала шестирічна дівчинка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Росіяни обстріляли середмістя Херсона

За даними Херсонської МВА, російські війська вдарили з тимчасово окупованого лівобережжя по середмістю близько 17:00.

Внаслідок атаки постраждала шестирічна дівчинка: у неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Під час обстрілу вона була у приміщенні.

Зазначається, що дитину шпиталізували і наразі вона перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості.

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Нагадаємо, раніше очільник ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонської області. До того ж росіяни змінили свою тактику: спершу вони скидають авіабомби, а потім накривають місцевість артилерією.

