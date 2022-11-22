Смертельний обстріл Херсона: що відомо про кількість жертв

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати звільнений Херсон. Загарбники не вибирають цілі, а б'ють по мирному населенню.

Херсон продовжують обстрілювати та, на жаль, внаслідок цього є поранені та загиблі. Детальніше про це – розповість 24 канал.

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Що відомо про смертельний обстріл Херсона

Через обстріли окупантів у Херсоні 22 листопада загинуло двоє людей, є семеро поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі національного телемарафону.

Постріли і щільність від ворога постійно зростають. У нас є поранені і загиблі. Ворог стріляє зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗО. Вони обстрілюють мирне населення. У нас по місту є семеро поранених і двоє загиблих,

– заявив Янушевич.

Кількість жертв зросла

Згодом начальниця МВА Галина Лугова повідомила "Суспільному", що внаслідок денних обстрілів Херсона загинула ще одна людина.

"Сталось це о 12:01, снаряд влучив у магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз", – зазначила Лугова.

Зауважимо, що станом на 14:30 у Херсоні ще пролунало понад 10 вибухів.

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