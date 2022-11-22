Смертельний обстріл Херсона: що відомо про кількість жертв
Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати звільнений Херсон. Загарбники не вибирають цілі, а б'ють по мирному населенню.
Херсон продовжують обстрілювати та, на жаль, внаслідок цього є поранені та загиблі. Детальніше про це – розповість 24 канал.
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Що відомо про смертельний обстріл Херсона
Через обстріли окупантів у Херсоні 22 листопада загинуло двоє людей, є семеро поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі національного телемарафону.
Постріли і щільність від ворога постійно зростають. У нас є поранені і загиблі. Ворог стріляє зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗО. Вони обстрілюють мирне населення. У нас по місту є семеро поранених і двоє загиблих,
– заявив Янушевич.
Кількість жертв зросла
Згодом начальниця МВА Галина Лугова повідомила "Суспільному", що внаслідок денних обстрілів Херсона загинула ще одна людина.
"Сталось це о 12:01, снаряд влучив у магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз", – зазначила Лугова.
Зауважимо, що станом на 14:30 у Херсоні ще пролунало понад 10 вибухів.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- 21 листопада окупанти обстріляли Херсон. Вони поцілили у багатоквартирний житловий будинок.
- 20 листопада загарбники влучили у житлові будинки мікрорайону "Острів". Від обстрілів також постраждав центр міста.
- В Офісі Президента повідомили, що внаслідок атаки до обласної лікарні доставили 4 травмованих людей. Під час госпіталізації одна людина померла.
- 19 листопада окупанти розстріляли чергу за гуманітарною допомогою, в якій стояли мирні мешканці. Поранення отримали десятки людей.
- Також вночі 22 листопада близько 7 ранку в районі "Забалка", що у приватному секторі, поблизу вулиці Чайковського був прильот касетного снаряда з "Града", який розсипався.
- Окрім цього, 21 листопада окупанти також обстрілювали Берислав, Токарівку та інші населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя. Загарбники б'ють хаотично, тероризуючи цивільне населення.
- До речі, російські окупанти вчиняють терор на тимчасово окупованих територіях України. Так, у звільненому Херсоні виявили 4 катівні.
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